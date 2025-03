Hét év kihagyás után újraindult A Nagy Duett a TV2-n. A második adásban kilenc páros áll színpadra - egy énekes és egy "civil", aki vagy nem tud énekelni, vagy eddig nem hallhattuk, ám a nézőtéren is izgalmas pillanatok zajlanak... L.L. Junior és 18 évvel fiatalabb barátnője, Dárdai Blanka két évig alkottak egy párt, de ezalatt többször is szakítottak, majd kibékültek. A se veled, se nélküled kapcsolat azonban tavaly év végén végleg véget ért, mostanra pedig úgy látszik, hogy a rapperre ismét rátalált a boldogság - A Nagy Duett nézőterén legalábbis egy csók is elcsattant.

Dúl a szerelem! / Fotó: Bánkúti Sándor