Hajléktalanként tengeti mindennapjait a 90-es évek sztárja: „Szabadnak éreztem magam”

Egy népszerű 90-es évekbeli lánybanda énekesnője teljes őszinteséggel mesélt arról, hogyan lett hajléktalan. Az 58 éves Dawn Robinson az En Vogue nevű R&B együttessel vált híressé, de a 90-es évekbeli sikerei ellenére most az autójában kiénytelen éjszakázni.

A Hold On, Part Of Me és Just Can't Stay Away című slágereikről ismert lánycsapat a kaliforniai Oaklandben alakult, Dawnnal az élen. Évekkel azután, hogy sztárrá vált, Dawn most elárulta, hogy családja nagy részével már beszélő viszonyban sincsen. Az En Vogue egykori énekesnője megosztotta rajongóival, hogy az elmúlt három évben az autójában élt.

„Az elmúlt három évben, majdnem három éve az autómban élek. Kimondtam, ó, Istenem, kint van” - árulta el Dawn kedden a YouTuben megosztott szívszorító videóban, amelyben szorult helyzetéről beszélt.

„ 2020-ban kb. 105 interjút csináltam, és a köztes időben a szüleimmel éltem Las Vegasban, és ez csodálatos volt, amíg tartott. Szeretem az anyukámat, de nagyon dühös lett, és a dühét rajtam vezette le. Állandóan én voltam a célpontja, és azt gondoltam: 'Ezt nem bírom elviselni'. Túlságosan tisztelem őt. Nem értettem, még mindig nem értem, ez fájt nekem” - árulta el a hajléktalanná vált énekesnő.

90s girl band star reveals she's homeless & has been living in car for 3 years https://t.co/rHo0lAtlrJ — K.B. (@KB97783357) March 14, 2025

Elmesélte, hogy ki kellett szabadulnia a helyzetből, ezért elkezdett az autójában aludni körülbelül egy hónapig, amíg Vegasban volt. Dawn ezután felidézte, hogy a fickó, aki akkoriban társmenedzser volt, azt mondta neki, hogy költözzön vissza Los Angelesbe, így hát megtette. Rövid időre a menedzseréhez költözött, majd nyolc hónapra egy szállodában helyezték el, de a szállodában élés nem volt kivitelezhető hosszútávon.

„Végül a kocsimban kötöttem ki, és ahogy mondtam, három év telt el” - mondta Dawn ezután elárulta, hogy van edzőtermi tagsága, ahol le tudott zuhanyozni.

Az autós életről szólva Dawn azt mondta: „Szabadnak éreztem magam. Úgy éreztem magam, mintha kempingezésen lennék. Egyszerűen úgy éreztem, hogy ez a helyes dolog. De aztán megtanultam, hogy mit és hogyan csináljak az autóban, például, hogy letakarjam az ablakokat, és ne beszélj bizonyos emberekkel. Óvatos vagy, hogy elmondd az embereknek, hogy egyedül vagy, főleg nőként, és én egy híresség vagyok, így nem árultam el ezt csak úgy az embereknek.”