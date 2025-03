"Felvarratom az arcom" – Meglepő kijelentést tett Dávid Petra

Dávid Petra komoly népharagot zúdított magára, miután követői észrevették, hogy egy kicsit hozzányúlt a legújabb fotójához. A felvételen Kiara Lorddal látható a Farm VIP sztárja, azonban egyesek szerint felismerhetetlenné varázsolta magát a fiatalító filterrel, ezért pedig számon is kérték. Valaki például azt a kérdést vágta Petrához az Instagramon, hogy: "Mi lesz veletek 50 évesen, ha már most nem tudjátok elfogadni a korotokat?" A TV2 szépsége pedig szokásához híven, meg is válaszolta a kényes témát...

Fotó: Metropol

Dávid Petra plasztikafüggő lett? Egyértelmű véleménye van a beavatkozásokról

Dávid Petra felvarratná az arcát

Petrától megszokhattuk már, hogy ami a szívén az a száján, így ebben a témában is szabadon nyilvánítja ki a véleményét. Mint mondja, őt nem zavarják a szépészeti beavatkozások, de ezt leszámítva is úgy érzi, hogy sok híresség olyan mint egy jó bor: az idő nemesíti őket. Ő például szeretne úgy kinézni 50-60 évesen, mint Demi Moore vagy Nicole Kidman, és ha ezért fel kell varratnia az arcát, akkor azt is meg fogja tenni. Persze Petra tesz azért, hogy minél kevesebb beavatkozásra legyen szüksége, hiszen odafigyel az egészségére, de sosem tudhatja, mit hoz majd a jövő...

Azt látom a hollywoodi hírességeken, hogy 50-60 évesen jobban néznek ki, mint némely 30 éves. Nyilván nekem valószínűleg sosem lesz ilyen anyagi hátterem, hogy ezt így finanszírozni tudjam.

"Simán lehet, 10-15-20 év múlva felvarratom az arcom, vagy meglátjuk, milyen technikák lesznek addigra. Sosem elleneztem a beavatkozásokat, ameddig tudok és érdekel, addig mindent meg fogok tenni, hogy magamnak tetszek. Ehhez persze hozzátartozik, hogy ritkán éjszakázom, iszom alkoholt, dohányzom. Heti 5-6 alkalommal sportolok, és egészségesen eszem. Van arcápolási rutinom, illetve botoxolok" – fogalmazott Petra az Instagram-oldalán, aki két évvel ezelőtt kezdte el a szépészeti beavatkozásokat magán, és egy kicsit sem bánta meg a dolgot.