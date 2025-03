„Ami történt, az felfoghatatlan” – Harry herceg lemondott az édesanyja örökségéről, megdöbbentő oka volt erre

Elképzelhetetlen, ami történt. Megdöbbentünk, hogy ezt kell tennünk, de továbbra is felelősséggel tartozunk a Sentebale kedvezményezettjeiért. Éppen ezért minden aggályunkat megfogjuk osztani a Jótékonysági Szervezeteket Vizsgáló Bizottsággal. Ők fogják kideríteni, hogy hogyan történt ez. Nehéz szívvel számolunk be róla, de úgy érezzük, hogy a jótékonysági szervezet és a kuratórium elnöke között a kapcsolat javíthatatlanul megromlott, és ez egy tarthatatlan helyzetet teremtett. Bár mi már többet nem leszünk mecénásai a szervezetnek, mindig is mi leszünk az alapítók, akik nem felejtik el, hogy mire képes ez a jótékonysági szervezet, ha megfelelően irányítják