„Képmutató!” – Meghan Markle pofátlan húzása megint kiverte a biztosítékot

Meghan Markle ismét a kritikák kereszttüzébe került, miután egy influenszernek küldött kézzel írt levelében királyi monogramját használta. A levél címzettje Amanda Hirsch volt, aki korábban éles kritikával illette Meghan új Netflix-sorozatát, a "With Love, Meghan"-t, mondván, hogy az egyáltalán nem tűnik hitelesnek.

Meghan és Harry herceg pénzzé tették a királyi családdal való kapcsolatukat Fotó: Getty Images / hot magazin

Amanda Hirsch kritikáját követően meglepődve tapasztalta, hogy a hercegné egy személyes hangvételű levelet küldött neki. A levélben Meghan azt írta:

Kedves Amanda, hallottam, hogy félsz. Ne aggódj. Ez a szórakoztató része - élvezzük ki!"

A levelet "As Ever, Meghan" aláírással zárta, monogramját és a koronát is használva, amely korábban már több vitát váltott ki. A monogram újbóli használata sokak szemében visszás, hiszen Meghan és Harry 2020-ban hivatalosan is lemondtak a királyi család aktív tagjaként betöltött szerepükről. Egyes szakértők szerint a hercegné továbbra is próbálja fenntartani a királyi státusz látszatát, miközben nyíltan bírálta a monarchiát. Richard Fitzwilliams veterán királyi kommentátor úgy fogalmazott az Expressnek, hogy Meghan és Harry pénzzé tették a királyi családdal való kapcsolatukat, de közben mégis ragaszkodnak az ebből származó előnyökhöz.

Normális esetben senki sem tiltakozna. Ám az a kíméletlenség, ahogyan Meghan és Harry pénzért ócsárolta a királyi családot, és mégis olyan nyilvánvalóan értékelik a királyi családdal való kapcsolatot, képmutató

A Netflix vezetősége egyelőre elégedett Meghan és Harry tartalmaival, és egyes elemzők szerint nem kizárt, hogy a szerződésük meghosszabbításra kerül. A kérdés azonban továbbra is az, hogy valóban megérdemlik-e ezt a folytatást, vagy pusztán a királyi múltjuk jelent számukra biztosítékot a médiában való jelenlétre.