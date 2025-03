Meghan Markle fürdéssel verte ki a biztosítékot, a szakértő figyelmeztet: senki se próbálja ki otthon

Úgy látszik, Meghan Markle képtelen az emberek kedvére tenni, most éppen egy fürdősóval borított ki mindenkit. A nemrég debütáló Szeretettel: Meghan című műsora óriási nemtetszést váltott ki a nézőkből, most pedig egy szakértő is megszólalt: senki se próbálja ki otthon ezt a trükköt…

Meghan megint magára haragított mindenkit... (Fotó: Netflix)

Fürdősóval borította ki a hozzáértőket Meghan

Az egyik részben ugyanis Harry herceg felesége fürdősót készít házilag a barátainak, ám egy bőrápolásra szakosodott specialista majdnem lefordult a székről, amikor meglátta a műveletet. A műsorban Meghan magnézium-szulfátot vegyít Himalája sóval, argánolajjal és levendulaolajjal. A szakértő rögtön nehezményezte, hogy a brit királyi családból kiutált exszínésznő nem méri ki pontosan a hozzávalókat, az pedig csak hab volt a tortán, hogy mikor egy stábtag az egyik hozzávaló konkrét mennyiségéről kérdezte, ő elhallgattatta azzal, hogy: „épp csak egy kicsi!”

A szakértő szerint Meghan hozzá nem értését igazolja az is, hogy hordozóolaj bevonása nélkül kotyvasztotta össze a hozzávalókat.

Ne próbáld ki ezt otthon!

– figyelmeztetett videóüzenetben a speacialista.

„Nincs rendben, hogy csak összeöntöd az illóolajokat, aztán odaadod a barátodnak, hogy: hé, érezd jól magad! Verd is ki a fejedből, amit leművelt. A látottak alapján egyértelmű számomra, hogy Meghan mit sem tud az illóolajokról. Szóval csak óvatosan. Csak óvatosan…” – intette óva a nézőket.