„Mint egy pótalkatrész...” - Ismét hatalmas pofonba szaladt bele Harry herceg

Meghan egész életében erre készült, akár tetszik, akár nem. Harry már most úgy néz ki, mint egy pótalkatrész, mint egy megtestesült életstílus-ikon. Pislogj egyet, és már el is tűnik. Nem is akárhogyan, beékelődött a jóakarók tömegének hátsó részébe a felesége dedikálási partiján. Olyannak tűnik, mint aki összement, egyben bizonytalannak is amiatt, mert nem tudja, mit várnak el tőle