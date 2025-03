Szandi elárulta, miért lesz különleges A Dal döntője

A Dal 2025-ben hetek óta tart a verseny, amelyben nyolc dalt már csak egy lépés választ el a győzelemtől. Hazánk egyetlen dalválasztójának fináléjában a produkciók a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretével hangoznak el, a világhírű zenekart Balassa Krisztián karmester vezényli. A fődíj egy klip- és lemezkészítési lehetőség a közmédia felajánlásával. Szandi a döntő kapcsán lapunknak elárulta: egészen különleges élményben lesz része a nézőknek.

A Dal 2025: Szandi szerint a döntő katartikus élmény lesz (Fotó: Máthé Zoltán)

A Dal 2025 zsűrije: Szandi nem csak a dicséretet tartja építő jellegűnek

A Szandi, Gubik Petra, Ferenczi György és Németh Alajos Lojzi alkotta zsűri a nyolc dal elhangzása után pontozza a produkciókat 10, 8, 6 illetve 4 ponttal, az összesítés alapján alakul ki a legjobb négy versenydal mezőnye. A négy legtöbb pontot szerző dal közül a nézők SMS-ben küldött szavazatokkal választják majd ki a győztest. S hogy hogyan élte meg Szandi az idei évadot?

Nem tudnék kiemelni egyetlen momentumot, mert tele volt sorsfordító pillanatokkal. Az egész műsor egyedülálló formáció, amit a döntő fog megkoronázni. Amikor szimfonikus zenekarral mutathatják be az előadók a dalaikat, az katartikus élményt fog nyújtani.

Szandi és Gubik Petra jól működnek A Dal zsűrijében (Fotó: Bodnár Boglárka)

Szandi egyébként elárulta, hogy eddigi tapasztalatai alapján az előadók ilyenkor már elengedik a feszültséget és a felesleges izgalmat, hiszen elsődlegesen a döntőbe jutás volt a célja mindenkinek, bár már eleve több száz jelentkező közül bekerülni a műsorba is nagy szó. S hogy mennyire nehéz olyan kritikát megfogalmazni egy adott produkció után, ami útravaló is lehet? Szandi szerint ennek kimondottan nagy jelentősége van: „Nagyon jó A Dal zsűrijének kohéziója, jól együtt tudunk működni. Idén Gubik Petra is csatlakozott, így a nemek aránya is kiegyenlítődött.