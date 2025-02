Harry herceg és Meghan Markle először nem a Forgmore Cottage-ban költözött össze, hanem a Notthingham Cottege-ban, ami a hercegnének a legkevésbé sem tetszett. Mindezt annak ellenére, hogy a két hálószobás otthon szintén a Kensington-palotában volt. Ott, ahol Vilmos és Katalin is élt még a házasságukat követően is úgy, hogy György herceg is oda született.

Szégyellte Harry az otthonát Meghan előtt – Fotó: Getty Images / hot magazin

A jelenleg walesi hercegi pár végül 2013-ban költözött el onnan. Ezután költöztek be Harry 1324 négyzetméteres birtokára, ahol megkérte végül Meghan kezét. Menyasszonyának azonban a legkisebb mértékben sem tetszett az otthon. Erről Tom Quinn mesélt legújabb könyvében:

Meghan úgy érezte, a hely túl kicsi és ezzel a királyi család azt mutatta meg, mennyire lenézik, milyen kicsire tartják a párját. Bár valószínűleg igazából ő nem is értette, hogy a királyi tagokat igazából nem érdekli a házak mérete és az anyagi javak, mert mindig is volt nekik, volt körülöttük, garanciának veszik őket. A Nottinham Cottege egy gyönyörű otthon, egy híres hely, gazdag történelemmel. De Meghan számára a dolgok komplexek. Látta, hogy Katalin és Vilmos csupán pár méterre él tőlük a palotán kívül egy csapat szolgával.

De Meghan mellett Harry is kicsit szégyellte a lakhelyét:

Izgatott voltam, hogy Meget az otthonomban fogadhattam, habár kínosan éreztem magam. A Nottingham Cottage nem egy palota.

A herceg végül 6 évet élt ott, mígnem 2019-ben Meghannel a Frogmore Cottage-ba költöztek, írja a Mirror.