Lékai-Kiss Ramóna nyilvánosan kért segítséget, most bárki beleszólhat

Lékai-Kiss Ramóna színésznőként és műsorvezetőként is aktív, sikeres. Rengetegen kedvelik őt, és nemcsak a profizmusa miatt, hanem azért is, mert sokak szerint ő az egyik legszebb televíziós személyiség Magyarországon – a Dancing with the Stars című műsorban is mindenkit lenyűgözött a gyönyörűségével.

Lékai-Kiss Ramóna / Fotó: Máté Krisztián

Lékai-Kiss Ramóna egyik legizgalmasabb projektje a TV2 Titkok Ramónával című podcast műsor, amiben különböző sztárokkal beszél őszintén, félelmet nem ismerve. Rengeteg erős, megható pillanatot köszönhetünk a produkciónak, amiben egészen új, néhol meglepően emberi oldalukról ismerhettük meg a hírességeket.

Lékai-Kiss Ramónának most nagy szüksége van a segítségre, ugyanis arra kíváncsi, hogy az emberek vajon kit látnának szívesen a TV2 Tikok Ramónával következő részeiben.

Te kit hívnál meg?🤔🩷

– írta a posztjához Lékai-Kiss Ramóna.

Az emberek elárasztották kommentekkel a műsorvezető bejegyzését, rengeteg celebet megemlítettek, akit szívesen látnának Lékai-Kiss Ramóna beszélgetőpartnereként a podcastben. Az, hogy közülük végül ki kerül be a műsorba, egyelőre kérdéses, de az biztos, hogy rengetegen várják már az újabb epizódokat.