Hoppá: elképesztően szexi Lékai-Kiss Ramóna bikiniben

Seychelles az Indiai-óceán egyik édenkertje érintetlen természeti szépségeivel, a világ legszebb tengerpartjaiként számon tartott partszakaszaival, különleges, csak itt honos növényeivel és állataival méltán az egzotikus utak egyik legnépszerűbb úti célja. Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető és férje ezért is döntöttek úgy, hogy idén ezen a paradicsomi helyen töltik a karácsonyt és az év végét.

Lékai-Kiss Ramóna és férje öt éve házasok / Fotó: hot! magazin

A TV2 gyönyörű sztárja imád utazni, megismerni a világot, férjében ebben is jó partnerre lelt. Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté már a fiukat is megfertőzték ezzel a szenvedéllyel, szeretnék, hogy Noel minél több országot, kultúrát megismerjen. De persze olyan is volt, hogy a televíziós és a sportoló kettesben utaztak el, tavaly New Yorkban jártak és élményekkel telve jöttek haza. Nyáron pedig Lékai-Kiss Ramóna kisfia és anyósa repülőre ült, meg sem álltak Párizsig, ahol az olimpián együtt szurkoltak Máténak, aki itt búcsúzott el a válogatottságtól. Most pedig gondoltak egy merészet, és úgy döntöttek, ezúttal nem itthon a nagy családdal, hanem hármasban, külföldön töltik az év végét, egészen az Indiai-óceán gyöngyszeméig, a Seychelles-szigetekig utaztak.

Ez az év több szempontból is rendhagyó volt számunkra, úgyhogy ebben a szellemben terveztük meg a decemberünket is. Elszöktünk a világ elől csak mi hárman, és életünkben először külföldön töltjük a karácsonyt, amit eléggé élvezünk!

– írta Instagram-oldalán Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető, aki egy ritka szexi fotót is megosztott magáról bikiniben, miközben a férjével ölelkeznek.