Elképesztően szexi képeket posztolt New Yorkból Lékai-Kiss Ramóna

Kettesben, kisfiuk nélkül ült repülőre Lékai-Kiss Ramóna és férje: a házaspár úgy döntött, New Yorkban ünnepelni meg a negyedik házassági évfordulóját. A fotókat elnézve boldogabbak már nem is lehetnének, a műsorvezető egyenesen ragyog.

Elképesztően szexi képet lőtt Lékai-Kiss Ramónáról férje New Yorkban (Fotó: Knap Zoltán)

A Central Parkból posztolt szexi képet Lékai-Kiss Ramóna

A TV2 népszerű sztárja és kézilabdázó férje mai napig életük legjobb döntésének tartja, hogy összekötötték az életüket.

A jeles alkalmat megünneplendő, a házaspár elutazott egyik kedvenc városába, New Yorkba. A fotók alapján kettesben romantikáznak a hatalmas, állandóan lüktető világvárosban. De romantika ide, vagy oda, Ramóna nem felejtkezett meg a reggeli futásáról, amire a legendás Central Parkban kerített sort. Rózsaszín legginsében és rövid sport trikójában csodás látványt nyújtott, Máté rá is vette néhány szexi beállításra, amit aztán meg is örökített.

Repülés és futás után vízre szállt a sztárpár

Miután sikeresen megérkeztek a Nagy Almába, és átélték, milyen futni a Central Parkban, Lékai Máté és Lékai-Kiss Ramóna vízre szállt, és az East Riverről is megcsodálták a várost, ami soha nem alszik. A motorcsónakázásról Máté élete első Liveját tette ki az Instagram-oldalára.

Nemsokára indul a Nagy Ő

Ramóna hamarosan már a műsor második évadában lesz látható. Úgy érzi, most is jó szeme lesz ahhoz, hogy megmondja a Nagy Ő-nek, ki illik hozzá.

Ebben az évadban azt érzem, hogy nem hogy egy, de több olyan hölgy is akad, akik kívül-belül passzolnak Zolihoz. Úgyhogy itt a kérdés az lesz, hogy Zoli szíve melyikük felé nyílik meg

– árulta el a Borsnak.