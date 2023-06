Ez meg hogy lehet? Lékai-Kiss Ramóna elfelejtette a házassági évfordulóját

Velencébe utazott Lékai-Kiss Ramóna férjével, Lékai Máté kézilabdázóval és fiukkal, a négyéves Noéval. A nyaralásról a színésznő-műsorvezető több fotót is megosztott – amelyek ide kattintva megtekinthetőek –, és a képekből az is kiderül, hogy a város bejárása és az elmaradhatatlan maszkkiállítások mellett az olasz gasztronómiával is ismerkedtek az út során. Ennyi program mellett talán nem is meglepő, hogy valamiről megfeledkeztek: arról, hogy a kirándulást épp a házassági évfordulójukra szervezték.

Fotó: TV2

Lékai-Kiss Ramóna a posztban azt is megmagyarázza, hogyan lehetett elfelejteni a romantikus dátumot: a pár ugyanis kétszer esküdött, így lesz alkalmuk 22-én megünnepelni a házasságukat.