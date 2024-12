Tündéri: Lékai-Kiss Ramóna ezt minden évben megteszi karácsonykor

Lékai-Kiss Ramóna egyetlen percre sem áll le, ha munkáról van szó, idén is rendkívül mozgalmas évet tudhat a háta mögött. A csinos édesanya többek között házigazdája volt a Dancing with the Stars-nak, zsűritagja a Sztárban Sztár All Stars-nak, játszott a Hazatalálsz-ban és elindította a TV2 Titkok Ramónával című videó podcast műsorát.

Lékai-Kiss Ramóna kisfia, Noé már látta a Reszkessetek betörők című filmet (Fotó: Mate Krisztian)

A karácsony a családé

A műsorvezető interjújában elmesélte, hogyan telik náluk a családban a legfontosabb ünnep az évben: „Hála Istennek tényleg sűrű volt ez a 2024-es év, sok mindent csináltam a munkában és a magánéletben egyaránt, de azt gondolom, hogy a karácsony mindig a családé és a pihenésé” -kezdi Rami, aki elárulta, hogy december 21-én még egy adományozó műsort is forgatott a TV2-nél az Ökumenikus Segélyszervezettel karöltve, ez volt az utolsó munkája idén.

Onnantól kezdve, hogy megszületett a kisfiam, újraírtuk a december 24-e forgatókönyvét: hármasban ebédelünk, aztán az én családommal és a férjem családjával is együtt vagyunk. Az a lényeg, hogy mindenhol együtt legyünk, jókat együnk, legyen szaloncukor és azért mindenképp nézzük meg a Reszkessetek betörőket is

– mondja nevetve Rami, aki hozzátette, hogy ha a filmben olyan részt néznek épp, ami egy picit félelmetesebb, akkor a kisfia rögtön szól. “Noénak egy ideje megvan a Reszkessetek betörők ház Legóból és már nagyon izgatta, hogy milyen lehet a film, ezért ő már látta és tetszett is neki”

Lékai-Kiss Ramóna hisz a csodában

Rami a karácsonnyal kapcsolatban kiemelte, hogy nemcsak kisfia hisz a csodákban, hanem ő maga is és ez így van rendjén, hiszen ettől lesz igazán varázsa az ünnepnek. S hogy mi a helyzet az újévi fogadalmakkal?

Megmondom őszintén sosem fogadok meg semmit. Nem ítélem el, de nekem valahogy nagyon elcsépelt, meg amúgy se tartanám be. Valahogy divatként élem meg, így inkább év közben, időponttól függetlenül hozok meg döntéseket, azokat viszont komolyan is veszem.

A műsorvezetővel egyébként 2025-ben is találkozhatnak majd a nézők a tévé képernyőjén, de hogy pontosan mely műsorban, azt egyelőre nem leplezhette le; mindenesetre az már biztos, hogy januártól érkezik a Tv2 Titkok Ramónával harmadik évada.