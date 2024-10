Elképesztő látvány: mélyen dekoltált hercegnőként lépett a színpadra Lékai-Kiss Ramóna

Elrajtolt a Dancing With the Stars legújabb évada. Immáron kiderült, hogy a 10. pár Südi Iringó és Vomberg Frigyes, ők fogják tehát megmutatni a tánctudásukat. Először is Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna magyarázta el a szabályokat, az emberek álla pedig valósággal leesett Rami ruhája láttán. Földig érő, rózsaszín, ejtett vállú ruhában nyűgözte le a nézőket, mély dekoltázsa pedig minden férfit megvadított.

Kiss Ramóna álomszép