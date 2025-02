"Elsírtam magam" - Jákob Zoli megható gesztusa mindenkinek könnyeket csalt a szemébe

Az ország egyik leggazdagabb embere, Jákob Zoli rengetegszer bebizonyította már, hogy aranyból van a szíve, hiszen az évek alatt számtalan rászoruló családnak segített, és a rajongóit is rendszeresen elképesztő dolgokkal lepi meg – most is sikerült életre szóló élményt szereznie egy különleges személynek.

Jákob Zoltán

Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrarija már-már ikonikusnak nevezhető, így nem meglepő, hogy egy martonvásári, lelkes rajongója azzal a kéréssel fordult az üzletemberhez, hogy vigye el őt egy-két körre az álomautóban. A híresség igent mondott a mozgássérült lány kérésére, de persze megcsavarta egy kicsit a dolgot: először csak telefonon jelentkezett be, majd hirtelen megjelent előtte a kocsijával.

A tündéri Rita annyira örült Jákob Zoli felbukkanásának, hogy izgalmában hatalmas sikolyban tört ki és óriási mosoly jelent meg az arcán.

Az igazi öröm pedig akkor jelentkezett, mikor beültek a Ferrariba és a híresség megmutatta Ritának, hogy milyen jól megy a járgány. Jót beszélgettek a kocsiban, igazán megható volt, ráadásul Jákob Zoli még ajándékokkal is kedveskedett a lánynak – nem csoda, hogy a kommentelők könnyekig hatódtak a felvétel láttán.

Elsírtam magam. ❤️❤️❤️❤️ Meghato👏😍❤️ Jobb adni mint kapni🥰

Az az öröm a kislánynak megríkatja az embert🥰

Egy feledhetetlen élményt adtál Neki Zoli❤️ Szívhez szóló és gyönyörű! ❤️ Az igazi szeretet és vágy nem szavakban, hanem érzésekben és pillanatokban mutatkozik meg. Amikor a lélek ennyire mélyen megérintődik, az a legőszintébb szeretet. 🥺✨❤️

– írták.

Itt lehet megtekinteni a videót: