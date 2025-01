Hoppá! Elcsattant egy csók Király Linda és Jákob Zoltán között

Mindketten sikeresek és népszerűek, mégis sokat vannak egyedül. Bár, azt ugye tudjuk, hogy Linda jelenleg távkapcsolatban él Simonnal, aki az Egyesült Államokból már többször is ide utazott az énekesnőhöz, mégis egyre több időt töltenek együtt. Az elmúlt időszakban Király Linda és Jákob Zoltán több eseményen is közösen vett részt. Mindig is érezhető volt, hogy igencsak jól érzik magukat egymás társaságában, amit egy percig nem is titkoltak. Egy közös TikTok-videóban viszont többen is meglepődtek, amikor szájra adtak egymásnak puszit. Láthatóan egyiküket sem zavarta mindez, mintha teljesen természetes lett volna számukra. Így felmerül a kérdés: új álompár van kialakulóban vagy mindaz, amit látunk csak egy közös munka része?

Király Linda és Jákob Zoltán között csak véletlenül csattant el egy szájra puszi? / Fotó: Szabolcs László

Király Linda és Jákob Zoli: sokan szorítanak, hogy legyenek egy pár!

Erre a kérdésre a konkrét választ jelenleg nem kaptuk meg, ugyanis az érintett két fél közül egyiket sem értük el, bármennyire is szerettük volna megtudni az ő álláspontjukat. A közös fotók és videók láttán viszont valóban érthető, hogy sokan úgy gondolják: több, mint munkakapcsolat lehet közöttük, hiszen szinte izzik a levegő az énekesnő és az üzletember között. Több videóban és megszólásban is észrevehető a vidám, jó hangulat, sokat nevetnek együtt – és a jó humorérzék minden emberi kapcsolatban igencsak fontos szerepet tölt be.

A kommentek, hozzászólások olvasása után úgy tűnik, hogy sokan szorítanak Király Lindának és Jákob Zoltánnak, hogy egy párt alkossanak és több legyen közöttük, mint egy munkakapcsolat!