Elképesztő bombaforma: edzőteremből jelentkezett be Tolvai Reni

Köztudott, hogy Tolvai Reni sokat szenvedett azért, hogy olyan bombaformában legyen. A szexi énekesnő tavaly kezdett komoly diétába és edzésbe, ami látványos eredményt hozott a számára. Ez pedig a Sztárban Sztár All Stars adásaiban is tökéletesen látszott, már csak megnőtt magabiztosságán is.

Magabiztosan tündökölt a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Fotó: Mate Krisztian

Az eredményt persze nem a szél hordta össze és azt fenntartani sem egyszerű, így Reni álomalakjának elérése óta is keményen küzd formájának fenntartásáért. Erről árulkodik az is, hogy most is egy edzőteremből jelentkezett be 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben.

De hiába az edzős felszerelés, fotója ismét szexire sikeredett, miután keblei szinte kiesnek apró sportmelltartójából, így a látványra rajongóinak most sem lehetett panasza.