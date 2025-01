Érzéki pillantással bolondít meg: Tolvai Reni észveszejtően szexi!

A Megasztár egykori győztese, Tolvai Reni, nem éppen az a szégyellős fajta: miután az életmódváltásnak köszönhetően hatalmas átalakuláson esett át, a tehetséges énekesnő bátran oszt meg magáról dögös, sőt egyenesen kihívó fotókat a közösségi oldalán. Ugyan a kritikusai ezt nem nézik jó szemmel, de Reni nem sokat foglalkozik velük, a rajongói pedig egyenesen nagyra értékelik az énekesnő merészségét.

Tolvai Reni ismét mindenki lélegzetét elakasztotta! / Fotó: Mate Krisztian

A gyönyörű énekesnőnek azonban nincs is feltétlenül szüksége arra, hogy lenge ruhában villantson: egy pillantása is elég ahhoz, hogy rögtön elakadjon mindenki lélegzete. Ez történt a minap is, amikor Reni egy olyan fényképpel jelentkezett Instagramon, amelyen a vállát szabadon hagyó, fekete felsőben vetett érzéki pillantást a kamerába. A követőtábora nem győzött bókolni neki a kommentszekcióban.

Gyönyörű vagy, Reni!

– áradozott az egyik kommentelő.

Csodás vagy, mint mindig!

– tette hozzá egy másik lelkes rajongó is.

Elképesztően dögös vagy!

– helyeselt egy újabb kommentelő.

Íme, a szexi felvétel!