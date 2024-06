Tolvai Reni ma is elérzékenyül, ha a Megasztárról van szó

Tolvai Reni 2010-ben nyerte meg a Megasztár 5. évadát, amellyel valóra váltotta álmát és beindította énekesi karrierjét. Az énekesnő azóta is sikeresen menetel előre, A Dal című Eurovíziós dalválasztó műsorba kétszer is bekerült, majd 2018-ban a Sztárban sztár hatodik évadában a negyedik helyen végzett. Reni máig nagyon hálás a tehetségkutatónak, hogy lehetőséget kapott és megváltoztathatta az életét, ezért több mint tíz évvel később is könnyek gyűlnek a szemébe, ha eszébe jutnak az emlékek.

Tolvai Reni ma is elérzékenyül, ha a Megasztárra gondol Fotó: Végh István

Az énekesnő a Tények Plusz stábjának mesélt az akkori élményeiről és az idei évaddal kapcsolatos érzelmeiről:

Nekem nagyon nosztalgikus minden kis részlet, ami megjelenik a Megasztárról, amiket látok a neten, hogy már csak ennyi idő van hátra. Pont láttam egy posztot, hogy Nagyváradon, a szülővárosomban volt casting, azon el is érzékenyültem, mert ismerem is azt a kávézót ahol tartották, szóval nagyon várom.

„Szerintem egyébként, ami a legfontosabb a győzelemhez talán az az önbizalom és az alázat. Nagyon kell, hogy te higgy magadban, akkor is, ha senki nem hisz benned, akkor is, ha senki nem támogat, mert ha te hiszel magadban az visz előre” – tette még hozzá a Megasztár csillaga.

Tolvai Reni nagy dobásra készül

Az énekesnő jó kapcsolatot ápol lemezlovas Lotfi Begivel, aki nemrég egy nagyszabású projekten dolgozott egy külföldi énekesnővel, angol nyelven. A különleges számban a Tavaszi szél dallama is felcsendül, és ez a dal most magyarul is meg fog jelenni, Tolvai Reni előadásában, aki erről is elárult néhány részletet: