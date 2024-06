Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, már nem kell sokat várni

Tolvai Reni sokak szerint egy igazi magyar zenei ikon, hiszen csodálatos hangja van, elképesztően gyönyörű és nagyon különleges a stílusa. Vannak, akik úgy gondolják, hogy minden megvan benne ahhoz, hogy valódi világsztár legyen belőle – de egyelőre úgy tűnik, hogy főleg Magyarországon építi a karrierjét.

Tolvai Reni

Tolvai Reni most hatalmas bejelentést tett a közösségi oldalán, ugyanis hamarosan új zenével jelentkezik, amit az ország egyik legnépszerűbb lemezlovasával, Lotfi Begivel közösen csinált. A Te meg én című szerzeménynek ráadásul klipje is lesz, és az is kiderült, hogy pontosan mikor láthatják/hallhatják a rajongók.

Csütörtökön 17 órakor érkezik Tolvai Reni és Lotfi Begi közös zenéje, a Te meg én.

Tolvai Reni volt olyan kedves, hogy egy apró, de annál fülbemászóbb részletet is hozott az embereknek a dalból. A kedvcsináló alapján egy ritmusos, rádióbarát szerzeményről van szó, ami biztos, hogy sokak új kedvence lesz, és nyáron is rengeteget fogjuk hallani majd a bulikban is – itt lehet belehallgatni a Te meg én-be: