Hatalmas dobásra készül Lotfi Begi és Tolvai Reni

Ami igazán meglepő volt számomra, hogy Spotify-on az argentinok hallgatták a legtöbbet, ami azért meglepő, hogy egy ennyire távoli országba is eljutott és népszerű lett. Aztán jött az ötlet, hogy meg kellene csinálni a magyar verzióját is, hiszen mégiscsak a Tavaszi szél vizet áraszt motívumából indult, ami Magyarország legismertebb népdala. A hazai verzióhoz Tolvai Renire gondoltam, megkerestem, hogy elénekelné-e a dalt magyarul. Készült tehát egy magyar szöveg, most pedig már a klipet forgatjuk hozzá