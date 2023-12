Lotfi Begi: Ha felnőnek majd a gyerek, akkor is boldog az ünnep

Karácsony a szeretet és család ünnepe, ezért az emberek többsége már december elején karácsonyi lázban ég. Feldíszítik a lakást, karácsonyi zene szól - Lotfi Begiék is elmondták, hogy náluk az ünnepi hangulat elég korán beköltözik a házba.

Lotfi Begiékhez már december elsejével beköltözik a karácsonyi hangulat (Fotó: Lotfi Begi)

„Nálunk már december az ünnep jegyében zajlik. Réka feldíszíti a lakást, és a gyerekek elsején bontogatják az adventi kalendáriumot” – kezdte a sztár dj, aki azt is elmondta, hogy a karácsonyfát viszont 24-én az angyalkák hozzák nekik. Bár Begi igyekszik a karácsonyt a pihenésnek szentelni, ennek ellenére a család apraja nagyja várják majd az ünnepi asztalhoz. Akiket a hagyományos karácsony menüvel fognak megvendégelni.

„Mozgalmas lesz azért az ünnep, mi is megyünk vendégségbe, és hozzánk is jönnek majd, barátok is. Klasszikus menü lesz nálunk is, töltött káposzta, sült kacsa lila káposztával, és az elmaradhatatlan hús leves, amit én szoktam főzni" – büszkélkedett a zenész.

Az ünnepi asztalra hagyományos karácsonyi ételek fognak kerülni (Fotó: Lotfi Begi)

Milyen lesz a karácsony, ha gyerekek felnőnek?

Lotfi Beginek és feleségének, Rékának három gyermeke van, így évről évre átélik azt a csodát, amikor a gyerekek csillogó szemekkel bontják az ajándékot,amit a Jézuskától kértek hetekkel előtte. A gyerekkor azonban hamar elmúlik és lassan felnőnek, ezzel pedig kicsit átalakul az ünnep jellege. Ez a pillanat a szülőknek egy komoly vízválasztó, ettől függetlenül Begiék már lélekben készülnek rá.

Csak magamból indulhatok ki, amikor én lettem nagyobb, akkor is boldog volt a karácsony, amit egész évben vártunk. Megváltozik az ünnep hangulata, talán kicsit másképpen lesz különleges. Én akkor már annak örültem, hogy együtt van a család, ma is hálás vagyok ezért

– mesélte Lotfi Begi.