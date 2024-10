Így tapad rá a bőrruha Tolvai Reni tökéletes testére – fotó

A múlt héten véget ért Sztárban Sztár All Stars, amelynek győztese Peter Srámek lett. A fináléra – a hagyományoknak megfelelően – visszatértek a korábban kiesett versenyzők is, köztük Tolvai Reni is, aki utóbb a közösségi oldalán intett búcsút a műsornak és zenésztársainak is.

Tolvai Reni / Fotó: Szabolcs László

A dögös énekesnő – aki szereti a rajongóit szexi tartalmakkal meglepni a közösségi oldalán – napokkal a műsor lezárását követően is tud újat mutatni: nemrég például egy olyan fotót osztott meg az Instagramon, ami a Sztárban Sztár All Stars fináléjában készült róla, és amelyen Reni egy lélegzetelállító, fekete bőrruhában jelent meg. A követői szóhoz sem jutottak a felvétel láttán.

Legszebb!

– jelentette ki a kommentszekcióban az egyik rajongó, mialatt mások is odáig voltak attól, milyen gyönyörű Tolvai Reni.