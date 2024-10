„Hiányozni fogtok” – Tolvai Reni a közösségi oldalán búcsúzott

Mint arról elsők között beszámoltunk, Péter Srámek nyerte a Sztárban Sztár All Starst. A döntő nagyon kiélezett volt, hiszen a győztes mellett olyan kiváló énekesek jutottak be a fináléba, mint Gubik Petra, Oláh Gergő, és Puskás-Dallos Peti. Ám a végén csak egy nyerhet...

Tolvai Reninek hiányozni fognak a zenésztársai (Fotó: Végh István)

Bár Tolvai Reni a fináléba nem jutott be, mivel már az 5. adást követően búcsúzott, de így is biztosan szép emlékeket őriz a műsorról. A csinos énekesnő egy friss bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, amelyből már most kiderül, mennyire szomorú, hogy ezen a héten szombaton már a tévéképernyőn keresztül sem találkozhat a zenésztársaival.

Hiányozni fogtok

– írta posztjában Tolvai Reni, amelyhez egy videót csatolt az egyik közös előadásukról.

Mutatjuk az énekesnő videóját: