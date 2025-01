Január 12-én, vasárnap este 21:30-kor a Super TV2 nézői egy kivételes zenei élmény részesei lehetnek. A világhírű Mandoki Soulmates legújabb albuma, az A Memory Of Our Future először kel életre a televízió képernyőjén koncertfelvétel által. Az esemény nem csupán egy koncert, hanem egy ünnep, amely a zene, a szabadság és a közösség erejét állítja a középpontba. Az albumbemutató exkluzív televíziós közvetítése egyedülálló élményt nyújt mindazok számára, akik szeretik a progresszív rockot, a jazz-rockot, a minőségi muzsikát és a világzenei fúziókat. 32 évvel ezelőtt Leslie Mandoki megalkotta a zenei világ egyik legnagyobb mérföldkövét: először egyesítette a jazz-rock és a progrock legnagyobb művészeit egy közös projektben, ezzel életre hívva a Mandoki Soulmates szupercsapatot.

Fotó: Mandoki Soulmates

A zenekar tagjai több mint 35 Grammy-díjat, számtalan telt házas koncertet, valamint arany- és platinalemezek sorát tudhatják magukénak.

„A zene a legnagyobb egyesítő erő! A legkomolyabb összekötő kapocs, és mi mindig arról írjuk a dalt, ami minket összeköt, és nem arról, ami széthúz! Mi a zenénkkel hidakat építünk még ott is, ahol a viszály és széthúzás még a hídpilléreket is elmosta” – mondta Leslie.

A koncerten Leslie Mandoki zenekara mint mindig szuper felállásban hallható: Richard Bona, Al Di Meola, Mike Stern, Nick Van Eede, Tony Carey, Randy Brecker, John Helliwell, Till Brönner, Jesse Grey Siebenberg, Julia Mandoki…, akik közösen, de egyenként is különleges zenei élményt nyújtottak. Az új album bemutatóját világszínvonalú produkció és mély társadalmi üzenet kíséri. A koncert különleges helyszíne, Budapest, a Bazilika előtti tér, melynek elegáns és monumentális környezete tökéletes keretet biztosított a zenekar ikonikus előadásának.

Az A Memory Of Our Future nem csupán zenei remekmű, hanem üzenet is egyben, amely reflektál a világ jelenlegi kihívásaira. A dalok, mint például a We Stay Loud, a Blood In The Water és az Enigma Of Reason a szabadságért, a közösségért és a felelősségvállalásért való kiállás fontosságát hangsúlyozzák. Az album, amely kizárólag analóg technikával készült, megjelenése óta töretlen és hatalmas nemzetközi sikereket ért el. Világszerte kiemelkedő kritikákat kapott, és a mai napig a slágerlisták élmezőnyében foglal helyet.