Fotó: Mandoki Soulmates

A rangos elismerés, amelyet a hollóházi manufaktúra által álmodott meg, egy egyedi tervezésű porcelánváza, Leslie Mandoki kiemelkedő nemzetközi zenei és művészeti pályafutásának, valamint rendkívüli sikereinek megérdemelt méltatása. Ez a díj nem csupán a művész sokoldalúságát és egyedülálló kreativitását ismeri el, hanem példaértékű életművének és a globális kulturális színtérre gyakorolt maradandó hatásának ünnepe is. Mindemellett a magyar alkotókészség és művészi értékek nemzetközi rangját és elismertségét is szimbolizálja. A művész jelenléte hangsúlyozta a művészet határokon átívelő erejét, amely a kreativitást és az összetartozást is képviseli.

Leslie Mandoki életműve több mint öt évtizedet felölelő, nemzetközileg is világszínvonalú teljesítmény. Munkásságának egyik legkiemelkedőbb mérföldköve a Mandoki Soulmates szuperbanda megalapítása és vezetése, amivel a nemzetközi zenei élet meghatározó szereplőjévé vált. Nemcsak a zenei világban ért el kimagasló sikereket, hanem a magyar és roma kulturális identitás megőrzésében is példamutató szerepet vállalt. Művészete és elhivatottsága nemcsak hidakat épít különböző kultúrák között, hanem inspirációként szolgál az összetartozás és sokszínűség értékeinek megőrzéséhez.

Bár életét Németország és az Egyesült Államok között osztja meg, idestova 49 éve, magyar származása és a „pesti srác” identitása mindig is szívügye maradt. 42 évvel ezelőtt alapította meg a festői Starnbergi-tó partján világhírű Red Rock Stúdióját, amely mára Európa legnagyobb zenei központjává vált. Ez a kreatív bázis a Mandoki Soulmates alkotóműhelyeként szolgál, ahol olyan legendás világsztárok készítették felvételeiket mint Phil Collins, Lionel Richie, Bonnie Tyler, Jennifer Rush, Chaka Khan és még sokan mások. A sok világsztár azért választotta ezt a stúdiót, mert ott Leslie-vel dolgozhattak együtt, és vele készíthették el a felvételeiket. Munkássága nem korlátozódik csak a rockzenére, jelentős szerepet vállalt számos ikonikus Disney-filmzenében, mint a Mackótestvér, Tarzan, Mulan, Atlantisz... A Tarzan „You’ll Be In My Heart” című dala világsikert aratott, Oscar- és Golden Globe-díjat nyert. Emellett jelentős ipari és reklámzenei projekteket vezetett, többek között az Audi–Volkswagen-csoport számára. Leslie mindig is elkötelezetten képviselte Magyarország értékeit és gazdag kulturális örökségét.