Nagy bejelentés: A MANDOKI SOULMATES fő küldetése, hogy összekösse a generációkat ebben a szezonban is

„Apának lenni életem legszebb szerepe és legnagyobb felelőssége”

Édesapja, maga is zenész volt, felismerte Leslie tehetségét, és a zenei tanulmányok felé terelte, nem utolsósorban azért, mert úgy vélte, hogy a zene jobb karrierlehetőséget kínál. Utolsó tanácsa fiának ez volt: „Ne álmodd az életed, hanem éld az álmaidat!” A The Wanderer zenei videójának elkészítésével Leslie úgy érzi, különleges módon követi apja tanácsát, hiszen pontosan ezt az üzenetet közvetíti a dal és a videó is a fiatal generációnak. E tekintetben művészileg és életrajzilag is teljes körbe ért a The Wanderer-rel.

„Kétségkívül felnőttem – muszáj volt. Életutam döntések, fejlődések és tanulási folyamatok sorozata. Családot alapítottam. Apának lenni életem legszebb szerepe és legnagyobb felelőssége. Mindig igyekeztem mély gyökereket és erős szárnyakat adni gyermekeimnek, hogy amikor eljön az idő, megvalósíthassák önmagukat és élhessék saját álmaikat. Ma már mindhárman a saját útjukat járják, és számomra, apaként csodálatos látni ezt, és gyakran és is tanulok is tőlük” - teszi hozzá Leslie.

2024 végéig a Mandoki Soulmates további videókat jelentet meg az A Memory Of Our Future aktuális album dalaihoz. A zenekar YouTube-csatornáján rendszeresen új videók lesznek elérhetők az őszi és ünnepi szezonban, köztük az I Am Because You Are című dal videója és új koncertfelvételek. Az album nemcsak zenéjével, hanem mély filozófiai és társadalmi-politikai üzeneteivel is kiemelkedik. A korong a minőség és a művészi integritás jelképe, amely világszerte megérinti az embereket. A rajongók és a zenekritikusok egyöntetűen elismerik a zenekar elkötelezettségét, érzik, hogy folyamatosan új kifejezési módokat keres, miközben megőrzi zenéje kifinomultságát és mély gondolatiságát.