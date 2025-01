Kozma Orsi ikerlányait és férjét is megmutatja új klipjében

Kozma Orsi a 2000-es évek óta állandó szereplője a zenei palettának, a népszerű énekesnő pedig idén sem hagyja új dalok nélkül a rajongókat. Az év első napjaiban új számmal és klippel rukkolt elő, aminek egyik különlegessége, hogy Kozma Orsi ikerlányai, sőt, a férje is szerepel benne!

Új év, új klip: családja is szerepel Kozma Orsi új klipjében Fotó: Instagram

Kozma Orsi: „Családi performance lett a klip”

Kozma Orsi a Metropolnak nyilatkozva mesélt az új dalról és családi életébe is egy pici betekintést engedett:

„Az új dalom, a »Jössz te még az én utcámba« Bartalos Jenő szerzeménye, övé az alapötlet, de aztán egy csapatmunka folyamán jött létre a végeredmény. Engem már az első demó nagyon megfogott: vagány, vidám hangulatú, brit popos, gitáros, dinamikus dal, aminek a hangulatát emeli a klip is. Nem titok, hogy a menedzserem, Bognár Tibor is szokott velünk ötletelni, nagyon kreatív meglátásai vannak. Mindketten imádjuk az angolszász kultúrát, a 90-es évekbeli Londont, így sok ehhez kapcsolódó motívum megjelenik a klipben” – sorolta lelkesen az énekesnő, aki színpadi karrierje mellett teljes értékű családanyaként is jelen van.

„Családi performance lett a klip, amit egyébként Galler András »Indián« rendezett! A szereplőválogatás közben jött az ötlet, hogy a 11 éves ikerlányaimat is bevonjuk. Miután ők igent mondtak, megkérdeztem a férjemet is, aki szintén zenész lévén volt már jó néhány klipforgatáson, ezúttal pedig ő alakítja a napszemüveges dobost. Egyébként a lányoknak sem ez volt az első forgatása, és sokszor járnak velünk próbákra, stúdióba, koncertre, így jól ismerik ezt a közeget. Nagyon fegyelmezetten, türelmesen várták az ő jelenetüket, ahol aztán tökéletesen teljesítettek, a legtöbb jelenet elsőre sikerült, nem kell újravenni!” – tette hozzá Orsi, aki elárulta, lányai, Anna és Sára egyelőre nem döntötték el, hogy színpadi jövőre vágynak-e a jövőben.

„Tudatosan nem tereljük őket az éneklés felé, sok mindenben tehetségesek. Nyelvi iskolába járnak, énekkarosak, de sportolnak is: egyikük ritmikus sportgimnasztikázik, a másikuk pedig asztaliteniszezik. Még nem mondták, hogy: »anya, énekesnő szeretnék lenni!«, de ha ezt választják, persze, ebben is támogatjuk őket.”

De a művészpálya nem könnyű, pláne egy lánynak… hihetetlen, hogy a saját szüleim szavait mondom vissza, de ennyi évvel a hátam mögött, értem, hogy mire gondoltak

– mosolyog Kozma Orsi, aki az új klipjében egy társadalomkritikát is megfogalmaz: a „kütyüzés” hátrányaira hívja fel a figyelmet. Bár ő maga elmondása szerint legfeljebb egy-két órát tölt a telefonján, az is főleg munkával kapcsolatos e-mailezés, addig kamaszodó lányai esetében már szigorú szabályokat kellett bevezetniük.