Horváth Éva a kórházból jelentkezett: meghozta a döntést

gyógynövényekkel szeretnék foglalkozni. Aki követ az oldalamon, az tudja, hogy eddig is nagyon szerettem a növényeket, otthon van egy hatalmas kertem, amiben zöldségeket és gyümölcsöket termesztek. Szerintem egyébként rengeteg gyógynövény is megtalálható otthon, csak eddig nem így néztem rájuk, mint fitoterapeuta és nem használtam fel őket. Most viszont tudok majd másoknak és magamon is segíteni, illetve az egész családomnak is, szóval fitoterapeuta leszek, ha nagy leszek