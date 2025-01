Horváth Éva még mindig kórházban van, így viselik hiányát a gyermekei

Emlékezetes: 2024. november 24-én újjászületett a sztáranyuka, amikor súlyos motorbalesetet szenvedett Balin. Horváth Éva lába öt helyen eltört, kint voltak a csontjai, de így is összeteszi a két kezét, hogy „ennyivel” megúszta. A volt tévés a kinti műtétje után úgy döntött, itthon jobb kezekben lesz. Hazautazott és azóta egy budapesti kórházban gyógyítják.

Horváth Éva gyerekei egyre nehezebben viselik anyukájuk hiányát (Fotó: hot! magazin)

Horváth Éva gyerekei nehezen viselik anyukájuk hiányát

Nem egészen úgy sikerült 2024 év vége a sztáranyuka számára, ahogy eltervezte. Horváth Éva súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, ami az egész család tervét felborította.

„November 23-a a szülinapom, 24-e pedig az újjászületésem napja lesz! Ahogy látjátok, a helyzet nem túl fényes... tele vagyok csavarokkal kívül-belül. 8 órás volt a műtétem és minden bizonnyal nem a jövő héten fogok felgyógyulni, nem is merek saccolni. Viszont nézzük a pozitívumot, akár sokkal nagyobb baj is történhetett volna…, ki se merem mondani…” – írta akkor Instagram-oldalán a volt tévés.

Pár nappal később Éva hazarepült, utazása felért egy rémálommal, de úgy érzi, a budapesti kórházban teljesen helyre tudják hozni a lábát. Ehhez persze végtelen türelemre van szükség, nem csak neki, de szeretteinek is. Már azt is nehezen viselték a fiai, hogy a karácsonyt is a kórházban töltötte az anyukájuk, amit legújabb, gyógytornás videója szerint még mindig nem hagyhatott el.

Horváth Éva balesete és műtétje miatt még mindig nem hagyhatta el a kórházat, ahol egy hónapja fekszik (Fotó: Horváth Éva Instagram-oldala)

Igen, még mindig a kórház vendégszeretetét élvezem. A fiaim egyre nehezebben viselik a helyzetet, szerintem már utálnak

– árulta el lapunknak a sztáranyuka.