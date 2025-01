Gelencsér Tímea bikinis fotójától neked is elakad a szavad – Fotó

A Dancing with the Stars legelső évadának győztese, Gelencsér Tímea sokak szerint Magyarország egyik legszebb nője, így nem csoda, hogy 2016-ban megnyerte a Miss World Hungary szépségversenyt. A híresség azóta is sikert sikerre halmoz, időnként pedig olyan posztokkal jelentkezik a közösségi oldalán, hogy a rajongóinak egyből leesik az álluk.

Fotó: Nagy Zoltán

Gelencsér Tímea a hétvégén wellnesszeni volt, ahonnan egy szexi bikinis fotóval jelentkezett be a hódolói legnagyobb örömére. Az aprócska bikininek köszönhetően nemcsak a gyönyörű, ellenálhatatlan mosolyával hódít Timea, hanem brutál kockás hasával is. A szexiző fotót barátnője sem tudta szó nélkül hagyni.

„Na itt van az a bikinis kép ami után egyből megjött a kedvem, hogy ne csak wellnessezni járjak a konditerembe” – írta Sydney van den Bosch barátnője képe alá.