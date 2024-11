Papírvékony derék: Gelencsér Timi szuper szexin ragyog – Fotó

Gelencsér Timi az elmúlt időben kevesebb posztot tett ki, mint mondja, szüksége volt némi nyugalomra. A csinos műsorvezető tévés szereplései mellett rengeteg rendezvényre jár, mellette pedig kutyusáról gondoskodik és boldog párkapcsolatban él. Minderről lapunknak adott interjújában mesélt teljes őszinteséggel.

Gelencsér Timi / Fotó: Nagy Zoltán

A sportos szépség esküszik a mozgásra, ez pedig bomba formáján is meglátszik. Talán már egy kicsit túlzásba is vitte, ugyanis olyan papírvékony derekat villantott, hogy attól mindenkinek leesett az álla. Sötétkék csillogós ruhája egyébként csak egy apró topból állt és egy nagyon merészen felsliccelt szoknyából. De nemcsak a szett ragyogott, hanem Gelencsér Tímea mosolya is, amivel levette rajongóit a lábáról.

„Csinos mint mindig”

„Nagyon jó ez a szett Timiii”

„Nagyon csinos szett”

„De szép vagy”

„Nagyon csinos vagy”

– érkeztek sorra a dicséretek Timi számára.