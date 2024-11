Gelencsér Timi választ adott a rejtélyes kérdésre

Gelencsér Timi az elmúlt időben kevesebb posztot tett ki, mint mondja, szüksége volt némi nyugalomra. A csinos műsorvezető tévés szereplései mellett rengeteg rendezvényre jár, mellette pedig kutyusáról gondoskodik és boldog párkapcsolatban él.

Gelencsér Timi elárulta, sokszor ő is tele van kételyekkel (Fotó: Gelencsér Timi)

A léleknek kell a töltődés

„Nagyon sűrű volt a nyár és tudtam, hogy az ősz is nagyon sűrű lesz munka szempontjából. Muszáj volt most priorizálnom egy kicsit, mert olyanokat is csináltam, ami nem töltött fel, így aztán előrébb helyeztem az énidőt.

Azt éreztem, hogy ezer dolgot csinálok, mégsem vagyok a helyemen teljesen, ezért kicsit átformáltam a hétköznapjaimat. Fontosnak tartom, hogy a lelkemet is feltöltse, amivel épp foglalkozom.

Szerencsére mindig sok a munkám, amiért hálás vagyok, mert sok a lehetőségem, de emiatt néha csak rohanok egyik helyről a másikra, és nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt” – kezdi Timi, aki szerint megállni egy pillanatra és körültekinteni nem is olyan egyszerű, mint amennyire annak tűnik.

„Nekem az énidőt a kutyával, természetben együtt töltött idő jelenti, a kirándulás és a sport, bár utóbbi nélkül mondjuk nem is tudnék létezni. Szeretem a számfestést is, az teljesen kikapcsol, olyankor nem kattognak a fejemben a dolgok. Szeretek olvasni és podcasteket is hallgatni. Nemrég egy olyan podcastet hallgattam, amiben épp egy hős életútjáról beszélgettek, aki kalandra indul, útközben találkozik a sárkányokkal, a segítőkkel, be kell mennie a barlang mélyére, visszakoznia kell. Nagyon tetszik nekem ez a hasonlat, mert az ember tényleg sokszor találkozik hasonló, “hős-szerű” fordulópontokkal az életében. Az ilyeneket ki tudom vetíteni a saját életemre, ezáltal csomó mindenre választ kapok. Ez egy nagyon klassz dolog, mert utálom, amikor kérdéseim vannak, de nincsenek rá válaszok”

Gelencsér Timi nehezen lép ki a komfortzónájából

A műsorvezető elmesélte, most egy kicsit a saját terveivel is tudott foglalkozni, rendszerezte az életét, saját bevallása szerint ugyanis nagyon nehezen mond nemet. „Nehezen változtatok, mert szeretek megmaradni a komfortzónámban. Az említett podcastben egy bizonyos "mézmocsarat" hoztak szóba, ami egyrészről jó, hiszen édes, azt szeretjük, ugyanakkor, ha hosszútávon benne maradsz, lehúz, mint a mocsár, nem lépsz ki és nem fogsz fejlődni.