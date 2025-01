Molnár Ferenc Caramel: „Soha nem volt mélyponton a kapcsolatunk!”

Caramel és a felesége, Szilvi 14 éve alkotnak egy párt, és idén lesz 10 éve, hogy házasságot kötöttek. Az énekes úgy érzi, hogy gyönyörű évek vannak mögöttük, szerencsések és boldogok együtt a mai napig. Egyetlenegy dolog hiányzik az életükből: a kettesben eltöltött idő.

Caramel tele van tervekkel, célokkal 2025-ben is Fotó: Németh András Péter/Szabad Föld

„Tizennégy közös szép év, amire jó visszatekinteni. Büszke vagyok rá, hogy soha nem volt mélyponton a kapcsolatunk, annak ellenére, hogy a pályám elején túlságosan törtető voltam, a legsikeresebb akartam lenni, és csak ez volt a fontos” – kezdte a Hot! magazinnak a zenész. „Félreértés ne essék, mindez nem tűnt el, hiszen most is tele vagyok tervekkel, továbbra is szeretnék sikeres maradni, de mindezt már egészségesebb keretek között élem meg.”

Caramel: Jó lenne időt szakítani egy-egy randira

Az énekes értékrendje is megváltozott az első gyermeke születése után, és apaként a fontossági sorrend is teljes mértékben átalakult.

Caramel élete teljes és kiegyensúlyozott, csupán több időt szeretne kettesben tölteni a feleségével

Fotó: Bánkúti Sándor

„A zene az életem része volt, és marad is örökre, de első helyen a család, a feleségem és a gyermekeim vannak, és lesznek is, amíg élek. Félreértés ne essék: nekünk is voltak nehéz napjaink, apróságokon nagyon össze tudtunk veszni, de ahogy az ember visszanéz, rájön arra, hogy ezekből a hibákból tanultunk a legtöbbet. Tűz és víz vagyunk Szilvivel – ebből én vagyok a víz –, de mindketten nagyon érzékenyek vagyunk, így kis dolgokon is felhúzzuk magunkat. A lényeg, hogy ezeket is mindig meg tudtuk beszélni. Egyetlen nehéz »téma« van az életünkben: kevés idő jut kettőnkre, magunkra. Imádjuk a gyermekeinket, ők a legfontosabbak mindkettőnk számára, de jó lenne odafigyelni arra, hogy ne csak anya és apa legyünk, hanem néha férjként és feleségként is funkcionáljunk.”

Jó lenne időt szakítani egy-egy randira. Idén próbálunk erre több időt szánni, ami jelenleg nagy kihívásnak tűnik, de nem adjuk fel.

„Szülőnek lenni a legnagyobb felelősség”

Caramel lánya, Szofi már tízéves, a kisfia, Miron pedig kétesztendős. A feleségével, Szilágyi Szilviával maximálisan azonos nézeteket vallanak a gyermeknevelés kapcsán, mindketten ugyanazokat az elveket tartják fontosnak.