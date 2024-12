Már a siketek is élvezhetik a WHAM! Last Christmas című karácsonyi slágerét

Különleges videóklip készült az idén 40 éves karácsonyi slágerhez. A WHAM! Last Christmas című sikerdala már eddig is tucatnyi videóklipet kapott. Az eredeti, 1984-es változatból 4K-s, remasterizált változat készült, a nagy képfelbontás mellé tökéletes élességet és ragyogó színeket varázsoltak a restaurátorok. Aztán létezik a dalnak egy hosszú változata, az úgynevezett Pudding Mix is kapott klipet, de ismert a karaoke változat, olasz, illetve lengyel felirattal ellátott hivatalos klip, és többféle nyelven (az angol mellett francia, német, spanyol, portugál és koreai) is elkészült a feliratos, számítógép-animációs videó is. Most pedig itt az új videó!

Újabb videó készült a WHAM! Last Christmas című dalához (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Ritka, hogy egy videókliphez jelnyelvi tolmácsot kérjenek fel, ám ez most a WHAM! Last Christmas című dala esetében megtörtént egy brit jelnyelvi tolmács közreműködésével. (Azért fontos megjegyezni, hogy a jelnyelvi tolmács brit, mert minden nyelven más a jelnyelv.)

A visszajelzések egyébként abszolút pozitívak. Íme néhány hozzászólás:

„Odáig vagyok ezért a dalért, és most már a siketek is szerethetik.”

„Je, végre értem ezt a dalt!”

„Nagyszerű, hogy fontolóra vették ezt a jelnyelvet, mindenki megérdemli, hogy tudja, milyen nagyszerűek a szövegek”

Nézd meg a WHAM! Last Christmas című dalának brit jelnyelvi tolmáccsal kiegészült videóklipjét!