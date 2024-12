Nádas György alkohol nélkül is tud ünnepelni: Három és fél éve nem iszom

Nem diétázom az ünnepek alatt, ráadásul – hála Istennek – már nincs is szűkségem rá. Amennyit kitűztem célul, annyit lefogytam, de a fogyásom során sem volt nagyon szűkségem a diétára. A mennyiség már más. Lényegesen kevesebb táplálékot viszek a szervezetembe, hiszen nem a szemem kell, hogy jól lakjon. Természetesen mindent végig fogok kóstolni az ünnepek során. Az anyagcserém szerencsére kiváló. Egyetlen egy dolog van, amit már 3 és fél éve tartok: megszűnt az életemben az alkoholfogyasztás. Hála Istennek, egyáltalán nem is hiányzik, hiszen szódával is lehet koccintani. Megmondom őszintén, én imádom a szódát. Nagyon sokat segít az emberi szervezeten, ha nem töltjük magunkba az alkoholt. Nekem úgy indult az elején, hogy majd karácsonykor, meg szilveszterkor egy picit, aztán rájöttem, hogy ha nem hiányzik, akkor miért igyak. Ha a diétát nem is, ezt tartom. Befejeztem az alkoholfogyasztását