„Azt hiszem, most értem meg a nagypapaságra” – Megszületett Nádas György második unokája

Nádas György már gyakorlott nagypapa, hiszen idősebb fiának 11 évvel ezelőtt született meg a kisfia, Olivér. Most újra bővült a család, fiatalabb gyermeke is apuka lett. Az Erzsébet-díjas és Karinthy-gyűrűs színész-humorista a Metropolnak mesélt érzéseiről.

„Azt hiszem, most értem meg a nagypapaságra. Teljesen el vagyok olvadva” – kezdte mosolyogva. „Állandóan ott lennék, de természetesen rájuk telepedni sem szeretnék, így heti egy-két alkalommal látogatjuk meg őket.”

Még csak most szokják egymást, ehhez pedig kellenek a meghitt, saját pillanataik.

„Alig várom, hogy már totyogjon, hogy vihessem büszkén a világba Lujzát” – árulta el.

Hetente egy-két alkalommal látogatja meg kisunokáját

A színész szíve szerint éjjel-nappal a kislány mellett lenne, de ez nem lehetséges. Azokat az órákat próbálja kiélvezni, amit a kisbabával tölthet.

„Most fog még csak következni az az időszak, amikor már kimozdulnak a kislánnyal, addig igyekszem minél többet meglátogatni őket. Erre mindig kell, hogy jusson időm.”

A nagyobbik unokámmal viszont kevesebbet tudok találkozni, mert a nyár jelentős részét a külföldi rokonoknál töltötte, ráadásul most indul az iskola, ami mellett számos elfoglaltsága van.

„Kitűnő tanuló, harmonikázni is tanul, mellette pedig még versenyszerűen kosarazik. Persze Lujza nem pótolja Olivért. Viszont ő már nagy, elfoglalt, kis férfiember, más a nyelvezetünk” – mesélte a büszke nagypapa.

„Már nem szégyellem a testemet”

Gyuri komoly változáson ment keresztül az elmúlt hónapokban. Rengeteget fogyott, aminek most különösen nagy jelentősége van, hiszen még sokáig szeretné fogni az unokái kezét, illetve új/régi dolog felé indult el.

„Megszabadultam negyedszáz kilótól, mert egész egyszerűen így döntöttem. Egyrészt hatvan fölött szerettem volna elegánsabb lenni, mint ahogy az elmúlt 40 évet töltöttem. Másrészt ez egy nagyon jó lehetőség arra, miután már nem szégyellem a testemet, megint visszanyúlhatok a zene felé. Ezzel a korpusszal már hihetőbb, ha egy szerelmes dalt ad elő az ember” – mondta mosolyogva.

Egyre inkább azt tapasztalom, hogy a humor olyan dolog, amit az ember fiatalon, önfeledten tehet, de egy idő után a bácsi már nem szórakoztató, hanem nevetségessé és szánalmassá válik, ha erőlködik egy poénnal.

„Ez is közrejátszott abban, hogy Szolnoki Petivel közösen készítettünk egy dalt, aminek a héten volt a klipp-premierje. A Joe bácsi Hawaiiról videóim már sokaknak lehetnek ismerősek, június 1-jétől pedig a Facebook-oldalamon és a YouTube-csatornámon mindennap jelentkezem egy-egy 40-50 másodperces szösszenettel. Az új dal is ezt a címet kapta. Nagyon jól érzem magam, most minden kerek, mert a Dankó Rádióban négy éve sikeresen fut a saját műsorom, konferálok, a Rádiókabaréba folyamatosan írok, és a zene is visszatért az életembe” – mesélte érdeklődésünkre.