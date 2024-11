Nádas György: „A kalandozás, a csalfaság már a múlt”

Nádas Györgyöt a mai napig imádják a nők, rengeteg bókot és kacér üzenetet kap a közösségi oldalán, különösen amióta megszabadult jelentős súlyfeleslegétől.

Nádas György: „Sok nő zsongott körülöttem” (Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN)

„Fiatalon sok nő zsongott körülöttem, habzsoltam nemcsak a fagylaltot, hanem a nők szeretetét is. Akkoriban nagyon szerettem a női nemet, ennél jobban csak a női igent. Nagy társaságba jártam, éjszakáztam, és, mondhatni, faltam az életet. Amikor születtek a gyermekeim, akkor picit lenyugodtam, aztán a 40-es éveimben újra lelazultam, és mire 50 lettem, hatalmas páncélt növesztettem magam köré. Később megismertem a feleségemet, és 12 éve tudom, hogy már vele szeretném leélni az életemet. Ő is nagyban motivált arra, hogy lefogyjak. A közösségi oldalon sok nő ír, megdicsérnek, hogy »Hú, de jól nézel ki, Gyurka!« De hát én foglalt ember vagyok, a kalandozás és csalfaság már csak a múlt” – mesélte a megkomolyodott humorista, akit mindössze egyvalami zavart az évek alatt. „Mindig ódzkodtam attól, hogy fotózzanak, zavart az a plusz súly, ami körülvett. Az elmúlt bő negyven évben nem nagyon szerettem, ha fürdőnadrágban vagyok. Féltem, hogy megszólnak, szégyelltem magam. Most sokkal jobban érzem magam a bőrömben, és ezért vállaltam egy ilyen fotózást, ebben a száz évvel ezelőtti dresszben.”

Nádas György életmódváltása

A színész a nagy fogyása előtt sokáig szenvedett, mire belátta: muszáj változtatnia.

„Rátaláltam egy gyógynövényekből készült kivonatra, aminek a segítségével koplalás nélkül sikerült leadnom 36 kilót. Egy bélseprűnek is nevezett gyógynövény kipucolta a zsírokat, és feleakkora adagokkal is jóllakom ennek a testsúlycsökkentő mátrixnak köszönhetően. Így könnyen beindult egy egyenletes és egészséges fogyás, az elért eredményt pedig önsanyargatás nélkül is tudom tartani. Azóta a vérnyomásom tökéletes lett, a szemfenekem tiszta. Az asztmám elmúlt, ami egy csoda számomra, mert 40 éven keresztül fújtam a gégetágítót. A térdem sem fáj már, fel tudok menni a lépcsőn” – sorolta a humorista.

Színpadon sokak kedvence, a Markos-Nádas duó (Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN)

A duónak vége

Évtizedeken át meghatározó volt a hazai humoristák között a Markos–Nádas duó. Ám a jövőben nem lépnek közösen színpadra Markos Györggyel; Nádas szerint már nem olyanok, mint régen.

A jónál nincs jobb. Ennyire vagyok büszke, hogy ha a közönség belőlünk legendát csinált, akkor én azt ne romboljam le

– árulta el a Palikék Világa műsorában.