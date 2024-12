"Ki számolja már!" - Kulcsár Edina bejelentette a következőt, özönlenek a gratulációk

Régebben kifejezetten nem szerettem a szülinapom, hiszen karácsony előtt 1 nappal nem nagyon lehetett megünnepelni ezt senkivel. Ilyenkor mindenki lázasan készülődik a Szetestére, de mióta anyuka vagyok, azóta nyilván én is így teszek.Függetlenül attól, hogy nem járok ilyenkor bulizni, sőt nagyjából soha attól még nagyon boldogan telik ez a napom is, hiszen az ünneplésnél sokkal többet jelent számomra, hogy a családomról gondoskodhatok és örömet tudok nekik okozni. Szóval ismét egy évvel öregebb lettem, de ki számolja már! Nekem már semmi nem hiányzik az életemből. Van 4 gyönyörű egészséges és boldog gyermekem, egy szerető férjem, a családom többi tagja is egészséges és a Mamám is velünk van ( és remélem még lesz is ) 93 évesen! Ennél többet nem is kívánhatnék!