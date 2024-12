„Igaz, hogy kék-zöld a feneked? Megmutatod?” – tette fel a kérdést élő adásban Istenes László Szabó Zsófinak – videó

Szombat este véget ér a Dancing with the Stars idei évada, így tehát már elképesztő a nyomás a három döntősön, Szabó Zsófin, Törőcsik Franciskán és WhisperTon-on.

Szabó Zsófi nevetve fogadta Istenes László kérdését Fotó: TV2

A versenyzők ennek apropóján voltak a reggeli Mokka vendégei, ahol Szabó Zsófi rögtön azzal kezdte, hogy már mindannyian borzasztó fáradtak, ugyanakkor sajnálják, hogy mindjárt véget ér a számukra ez a fantasztikus utazásnak. Majd teljesen váratlanul Istenes László műsorvezető egyszer csak azt kérdezte tőle:

Te, és az igaz, hogy kék-zöld a feneked? Megmutatod?

Szerencsére nem azonban nem lett sértődés a "diszkrét" kérdésből, sőt, hatalmas nevetéssel fogadták a stúdióban ülők. A nézők legnagyobb bánatára pedig Szabó Zsófi se a fenekét nem mutatta meg, se a kérdésre nem válaszolt.