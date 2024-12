„Veled az élet” – Szabó Zsófi tündéri fotón mutatta meg ritkán látott kisfiát, Mendelt

Mostanság unalmasnak semmiképp sem nevezhető Szabó Zsófi élete, hiszen a műsorvezetés és a gyermeknevelés mellé még a Dancing with the Starsra való folyamatos felkészülés is bejött az életébe.

Szabó Zsófi kisfia hatalmasat nőtt Fotó: SZL

Utóbbinak egyébként már csak napok kérdése és vége, hiszen szombaton kiderül, ki lesz az idei évad tánckirálya és tánckirálynője. Addig még rengeteg gyakorlás és próba vár a gyönyörű táncmamira, akinek legutóbb sikerült betáncolnia magát a döntőbe.

Szabó Zsófi megmutatta ritkán látott kisfiát, Mendelt

A sok próba mellett pedig az is nagyon fontos neki, hogy megfelelő időt töltsön imádott kisfiával, Mendellel, aki még a próbákra is elkísérte az anyukáját. A megható pillanatról Szabó Zsófi egy fotót is megosztott az Instagram-oldalán, amelyhez ezt írta:

Veled az élet.

