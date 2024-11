„A legszebb női éned” – magasba dobta a lábát Szabó Zsófi, ettől szem nem maradt szárazon

Instargram-oldalán tett közzé egy mesébe illő képgalériát Szabó Zsófi. A felvételek a Dancing with the Stars legutóbbi adásában készültek, amikor is lenyűgöző produkciót nyújtott a műsorvezető új párjával, Suti Andrással. Keringővel kezdtek és fantasztikus produkciót mutattak be.

Zsófi rengeteg elismerést kapott Fotó: Markovics Gábor

A rajongók közül sokan úgy látják, Zsófinak nem tett rosszat a párcsere, de azt persze a sztáranyuka sem titkolja, hogy nagyon megviselték a történtek.

Fantasztikusak voltatok! Andris kihozza a legszebb női énedet! Hajrá, csak így tovább...

– jegyezte meg egy kommentelő.

Az első kép mintha egy Disney-mese lenne

– írta egy másik hozzászóló. A további képeken látható az a jelenet is, amikor Zsófi magasba emelte lábait, ezzel csak tovább fokozva a látványt.

