Ezeket a sztárokat a Jézuska hozta - galéria

Karácsonykor születésnapot ünnepelni lehet áldás, vagy átok is. Legalábbis mindazok, akik nem ismerik az érzést, így gondolják. Aztán vannak a sztárok, akiknek ez nem jelent különösebb problémát, hiszen minden nap ünneplik őket.

Gryllus Dorka is azon sztárok egyike, akik karácsonykor születtek (Fotó: Markovics Gábor)

Érdekes jelentéstartalommal bírhat, hogy van-e valamilyen szimbolikus jelentősége annak, ha valaki a Megváltó születésének napja körül látja meg a napvilágot. Egyesek jó szerencsével társíthatják, esetleg isteni ajándéknak tekinthetik életüket, csak, hogy a nem túl szélsőséges eseteket említsük. Ahogyan az sem mindegy, ilyenkor mennyi ajándékra számíthat az ember: ugyanannyira, esetleg többre? Ami biztos, hogy nem csak a „földi halandók” ünnepelnek ilyenkor duplán.

Meglepően sokan vannak

A legtöbbünknek nem szokványos, hogy az év talán legfontosabb ünnepén tartsuk születésünk évfordulóját is. Még a hírességek világában is igen gyakori, hogy a karácsonyfa alatt fújja el valaki a születésnapi torta gyertyáit. Van köztük rockzenész (Lars Ulrich a Metallica együttesből) és Oscar-díjas színésznő (Sissy Spacek) is, de Kína egykori diktátora, Mao is karácsony másnapján látta meg a napvilágot – utóbbi természetesen mind a „híresség” státuszt, mind az ünnep szellemiségét tekintve kilóg a sorból. A lista nagyon hosszan folytatható lenne, szerkesztőségünk azonban összeszedte azokat, akik esetében igazán meglepődtünk, hogy ilyentájt őket is köszönthetjük. (Azt pedig már csak halkan jegyezzük meg, hogy december 26-a a katolikus egyházban Szent István ünnepe, illetve Magyarországon István névnap, ami az ünneplés további, beláthatatlan dimenzióit nyitja meg.)

Ezeket a sztárokat hozta a Jézuska: