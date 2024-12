Elton John drámai vallomása: „Elvesztettem a látásomat”

A legendás ikon, Sir Elton John megrázó dolgot árult el az egészségi állapotáról. Az énekes arról beszélt, hogy elveszítette a látását, és már annyira rossz a helyzet, hogy legutóbbi nyilvános eseményén a partnerére, David Furnishra volt utalva, ő kísérte fel a színpadra az előadót. A 77 éves Elton John vasárnap a londoni West Enden Az ördög Prádát visel című musicalének előadásán vett részt, itt árulta el rajongóinak, hogy megvakult. A bejelentés után korán távozott is a helyszínről, ahol szintén David segített neki a mozgásban.

Elton John teljesen megvakult (Fotó: AFP)

Elveszítettem a látásomat, egyszerűen nem látok a színpadon. Amint azt már néhányan tudjátok, korábban is voltak problémáim, most pedig elveszítettem a szemem világát. Nem láttam az előadást, de nagyon élveztem. A férjemnek pedig köszönöm a segítséget, aki támaszom volt végig. Sajnálom, hogy nem láthattam az előadást, de szerettem hallgatni és jól hangzott ma este

– nyilatkozta a világhírű énekes az előadás után. Elton arról is beszélt, nemrég felfedezte, hogy egy Dél-Franciaországban elkapott fertőzés következtében nem lát a jobb szemére. Most azonban úgy tűnik, hogy a bal szeme világát is elveszítette az énekes.