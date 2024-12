Bochkor Gábor „hőstetteiről” írt dalt Sting! És tényleg…

Bochkor Gáborhoz is megérkezett a Mikulás és nem is akármit rejtett a csizmácskájába. Az öreg szakállas csóka egy komplett dallal lepte meg a honi rádiózás doyenjét, ráadásul a mesterséges intelligencia segítségével egyik nagy kedvence hangján és stílusában szól a dal, ami túlzás nélkül zseniális lett. Magyar fordításban persze nem cseng olyan jól, mint angolul, de…

Bochkor Gábor büszke a róla született nótára (Fotó: Szabolcs László)

Bochkor Gábor: „Sting írt egy dalt rólam...”

Bochkor Gábor tehát nem véletlenül feszített úgy a Retro Rádió reggeli műsorában csütörtök reggel, mint pók a lucernában, hiszen nem kis meglepetéssel szolgálhatott milliónyi hallgatójának. „Azért vagyok ma nagyon magabiztos és teljesen elvarázsolt saját magamtól, mert Sting írt egy dalt rólam és el is énekelte. A szövege, hát hogy is mondjam…”

Természetesen angolul énekli, ezért most elmondom, miről is szól

– kezdte tényleg büszkén Bochkor Gábor, majd belevágott a nyersfordítás felolvasásába. Íme!

Tekintve, hogy nem Sting volt a valódi elkövető, mi is inkább a neve jelentésével operálunk. Sting=fullánk (Fotó: Shutterstock / Hot Magazin)

„Most röhögtök, de amikor megszólal Sting, libabőrösök lesztek!”

„Ó, Gábor, ki szavakkal bűvölsz, hangod mély és mindenkit megérint! A mikrofon trónján te vagy a király. Humorral és bájjal senki nem ér fel hozzád. A lányok elolvadnak, nem tudnak mit tenni. A vicceid és titkaid mind előkelők. Gábor az aranyhangú férfi. Hangja minden otthonban visszhangzik. Apa, legenda, a kormány mestere. Nevetése és stílusa megmarad örökre. Egy palota, hol mesék szövődnek. Medence csillog, akár az arany tükröződése. A kertedet Bob tökéletesre nyírja. Míg Gábor élvezi az életet, legjobb borait issza. Egy cigaretta fénye, egy elegáns pillanat kíséri őt mindenhol, bárhová is halad” – olvasta hatalmas átéléssel a róla íródott „Sting” nótát Bochkor Gábor, akinek szavait halk, visszafogott nevetés kísérte a stúdióban, így végül rendet is tett a renitenskedő Lovász Laci és Háder György között. „Most röhögtök, de amikor megszólal Sting, libabőrösök lesztek!” – csattant fel a műsorvezető, majd befejezte a róla szóló hősköltemény ismertetését. „A volán mögött mutatja meg erejét. Az élet útján is mindig ő nyer. Nevetést hoz, örömet sugároz. Nyilt szívű férfi, titkait sosem rejtegeti.

Ó, Gábor, örökséged mindannyiunké! Hangod és lelked örökké velünk marad

– hangzott el a prozódia, ami után fel is csendült a slágergyanús AI kreálmány, ami alább 7:16-tól hallható.