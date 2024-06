Bochkor Gábor igazoltan van távol: „Teleüvöltöm a stadiont”

Mindössze tíz évvel idősebb egyik, ha nem a legnagyobb kedvencénél Bochkor Gábor, már ha a legendás rádiós zenekarokhoz való vonzalmát vesszük alapul. A Retro Rádio szupersztárjáról köztudott, hogy olthatatlan rajongással viseltetik az igényes rock muzsika iránt és bizony gyakran hangoztatja, hogy a hazai érából a Tankcsapdát imádja, míg a nemzetközi mezőnyből az AC/DC-ért rajong. Éppen ezért, már akkor biztos volt, hogy Gábor elmegy az egyik idei koncertjükre, amikor bejelentették, hogy Brian Johnsonék sok év után egy hatalmas turnéval térnek vissza az öreg kontinensre.

Bochkor Gábort a rajongása "kergette" szabadságra (Fotó: Szabolcs László)

Két napot vett ki Bochkor Gábor

Az idő pediglen eljött, hiszen az AC/DC szerda este Bécsben ad koncertet, ahová befut maga a honi rádiózás doyenje. Ehhez persze off-ot kell nyomnia a Retro Rádióban, hiszen egy valamire való rocker a koncert előtti napon már nem dolgozik és pláne nem ébred hajnalok hajnalán, hiszen nem árt, ha kipihenten érkezik meg az Ernst Happel stadionba, hogy átadja magát Brian Johnson egyedi hangszínének és Angous Young virtuóz gitárszólóinak. Másnap pedig hosszasan illik szenderegni egy bécsi szállodai szoba pihepuha ágyikójában, pont, mint a nagyok. Ennél fogva Bochkor Gábor szerdán már nem köszöntötte a hallgatókat és csütörtök reggel is néma marad a mikrofonja.

„Én nem leszek...”

Persze a Bochkor rajongóknak nem kell mindjárt a kardjukba dőlni, hiszen hárman is helytállnak a stúdióban. Ezen a két napon Lovász Laci, Gyuri és Anett viszik a prímet. Az első nap mérlege alapján pedig remekül őrzik a tüzet, legalábbis a hallgatói SMS-ek ezt bizonyítják. Persze várják vissza a „főnit”, de szeretik a foghíjas hármas fogatot is. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy Bochkor Gábornak nem sok hangja marad a pénteki visszatérésre, de ez legyen a technikus gondja. Majd feljebb tolja a potmétert és Gábor kicsit közelebb ül a mikrofonhoz. És hogy miért mondjuk ezt? A rádiós fenegyerek kedden már jelezte, hogy… „Ennyit mára, nagyon jók voltunk ma is! Én holnap és holnap után nem leszek, de ti lesztek. Merthogy én megyek AC/DC koncertre.”

Megnézem Angust és tele fogom üvölteni a stadiont!

- búcsúzott a hallgatóktól és a Bochkor csapatától.