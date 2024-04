Bochkorék szerint Tóth Gabi és az Emberek is mehetnek a levesbe

Bochkor Gábor élő adásban tett egy halk ígéretet arra, hogy a rögtönzött szavazás eredményét továbbítja a Retró rádió vezetősége felé és ha van ráhatása, érvényesíti is a népakaratot. Ennek fényében aztán özönleni kezdtek a javaslatok. Bochkor Gábor némi elégtételt, vagy inkább önigazolást érezhetett, hiszen a hallgatók véleménye több ponton is összecsengett a sajátjával. De vajon mely előadók kaptak szavazatokat?

Bochkor Gábor nem kertelt. Elmondta kiknek kötne útilaput a talpára (Fotó: Facebook)

„Az is megbánta, aki írta...”

„Megkértük a hallgatókat, hogy legyenek a Retró Rádió Kadirovjai (csecsen elnök) és amennyiben van összecsengés, akkor mi azt akár továbbíthatjuk is a zenei vezetőnek.

Lássuk, kit tiltanátok le a magyar zenei örökség védelmének nevében!

– kezdte Bochkor Gábor, majd beolvasta az első nevet, vagyis ByeAlexét. Ezzel egyébként a rádió reggeli műsorának hármas fogata a legkevésbé sem értett egyet, sőt Anett is felhördült, hiszen mindhárman kedvelik, sőt hallgatják is az énekes legalább egy dalát. Majd jött a következő szavazat.

„Emberek, Mama című dala. Hát igen, azt a dalt szerintem az is megbánta, aki írta! Szóval abszolút értem” – mondta Bocsi, reagálva a zenekarra érkező, egyébként nem egyetlen szavazatra. A műsorvezető nem mellesleg egyetértett az Ágnes Vanillára érkező voks beküldőjével is.

Bochkor Gábor még énekelt is egy strófát Pápai Joci, szerinte nem túl jó dalából (Fotó: MG)

„Sóhajtasz, de egyetértesz vele”

Később, sorra érkeztek a szavazatok, így került szóba Pápai Joci neve is, akinek az összes dalát szeretné letiltva tudni egy SMS-küldő. Bochkor Gábornak ez az ötlet is tetszett, sőt… „Pápai Joci esetében nincs ”összes”, csak az a nyekergős, de azt nehéz elviselni.

Nálunk az hajnalban megy néha

– fogalmazta meg éles kritikáját a honi rádiózás fenegyereke, aki óvatosan beleszállt Tóth Gabiba is, miután kapott egy szavazatot. Az énekesnő nevének elhangzásakor Lovász Laci sóhajtott egyet, amire Bochkor azonnal le is csapott. „Sóhajtozol itt, de egyetértesz vele…”- szúrta oda műsorvezetőtársának, aki azonnal be is ismerte, hogy bizony igaza van. Hogy végül lesz-e foganatja a szavazás eredményének, azt nem tudjuk, de sejtésünk szerint inkább volt játék ez a szavazás, mintsem valami vérkomoly hadüzenet néhány honi zenész felé.

Az adásrészletet ide kattintva hallgathatod meg.