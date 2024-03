Megköttetett az első Bochkor házasság: „Ha Gábor nincs, mi nem találkozunk”

Móni, és a Ottó számos tekintetben számítanak „ikerlelkeknek”, hiszen szinte tényleg mindenben egyezik az ízlésük és a véleményük. Elsősorban azonban abban hasonlítanak egymásra, hogy rajonganak Bochkor Gáborért és követik őt, bármelyik frekvenciára, ahol reggel hatóra 8 perckor üzembiztosan beköszön. „Móni Pécs” és a „Nagykozári fuvaros” tagjai annak a 16 főt számláló keménymagnak, akik rendszeresen szólnak hozzá a Bochkor című reggeli műsorban érintett témákhoz, és akik évente találkoznak is egymással, hogy egy hatalmas bulival erősítsék meg összetartásukat. Kapcsolatuk is egy ilyen bulin kezdődött. A Metropol megkereste a friss házasokat, akik örömmel meséltek rajongásukról és persze szerelmük alakulásáról is.

Bochkor Gábor hozta össze a friss házasokat Fotó: Bors

„Hogy fanatikus lennék? Igen, az!”

„1987 óta vagyok Bochi-rajongó. Éppen babát vártam és veszélyeztetett terhesként otthon ültem.”

Kerestem egy olyan frekvenciát, ahol igazán jó zenék szólnak, amikor meghallottam egy pasit, aki németül dumált. Egy szót sem érettem belőle, de ottragadtam.

„Ő volt Bochkor Gábor, akit azóta követek ezer és egy rádióállomáson át egészen máig, vagyis a Retróig. Mindegy volt, hogy mit beszél, csak egyszerűen hallani akartam és ez azóta sem változott. Hogy fanatikus lennék? Igen, az! Azt vallom, hogy kicsit rajongani nem lehet” – kezdte nevetve Móni, aki később belépett a Bochkor Gábor rajongói csoportba, aminek mára 22 ezernél is több tagja van.

Móni és Ottó esküvőjéről Bochkor Gábor is beszélt a Retro Rádió reggeli műsorában Fotó: Facebook

„Biztatták, hogy tegyen egy határozott lépést...”

„Gyakran szóltam hozzá SMS-ben a műsorokban elhangzó témákhoz és így figyelt fel rám Fatima, a csoport alapítója. Ott a Facebookon szép lassan egyre több és több barátság alakult és elkezdődtek az évenkénti találkozók, ahová természetesen nem huszonkétezren, »csak« tucatnyian megyünk el valahová az ország közepére, hogy mindenkinek elérhető távolságéra legyen” – mesélte „Móni Pécs”, aki három éve, épp egy ilyen bulin találkozott először a „Nagykozári fuvarossal.” „Azon a találkozón még nem indult el köztünk semmi, de számot cseréltünk, ahogyan a többiekkel is. Ottó kamionozik, így a hosszú utak alkalmával gyakran hívta és hívja ma is a barátait, hogy beszélgessen. Ebbe a körbe kerültem be én is és azon kaptuk magunkat, hogy egyre gyakrabban és egyre hosszabban csevegünk, miközben ő szelte a kilométereket Európa útjain. Erről persze a többiek is tudtak és biztatták, hogy tegyen egy határozott lépést felém, sőt én is küldtem felé jeleket” – mesélt kapcsolatuk hajnaláról Móni.

Ottó Skóciában tette fel a nagy kérdést Fotó: Facebook

„Filmbe illő lánykérés...”

A lánykérésről már Ottót kérdeztük, hiszen annak megszervezése az ő érdeme volt, ráadásul alaposan meg is adta a módját. Amolyan filmbe illő és film ihlette pillanat volt ez a Glencoe-völgyben. „Móni és én is hatalmas filmrajongók vagyunk. Majdnem annyira szeretjük a nagy ívű eposzokat, mint Bochit. Móni lánya Skóciában él, és amikor meglátogattuk, elkirándultunk egy olyan mesebeli tájra, ahol például a Hegylakó, a Rettenthetetlen és Skyfall jeleneteit is forgatták. A gyűrűt már jó előre megrendeltem, egy nagyon híres skót ékszertervezőt bíztam meg az elkészítésével.

Amikor ott álltunk, Móni veje elterelte az akkor még leendő arám figyelmét, én pedig féltérdre ereszkedtem és feltettem a nagy kérdést

– idézte fel a meghatározó pillanatot Ottó, aki egy bogáncs csokrot is átnyújtott szíve választottjának, utalva ezzel a Rettenthetetlen című filmre, melyben ez a növény az őszinte, végtelen szerelmet jelképezi. Bár Móni és Ottó néhány napja már hivatalosan is házasok az igazi lagzit szeptember első hétvégéjére tervezik, ami egybe esik a rajongói keménymag találkozójával. Ide természetesen meghívják Bochkor Gábort és a Bochor teljes csapatát is.

Bochkor Gábor is meghívást kapott a közelgő lagzira Fotó: Facebook

„Mi egy család vagyunk...”

A Metropol megkereste Bochkor Gábort is, aki természetesen büszke rá, hogy a rajongói így összekovácsolódtak az évek, évtizedek alatt. „A mi rádióműsorunk eleve egy olyan érzést kelt, hogy mi egy család vagyunk. Nagyon jó látni, hogy ezt az érzést ők maguk között is tovább tudjak vinni. Az pedig külön megható, mikor örök barátságokról, szerelmekről, vagy akár házasságról kapunk hírt tőlük” – mondta a Metropolnak a honi rádiózás élő legendája.