Meghasad a szívünk! Ezért nem jelent meg Bochkor Gábor a Boros Lajos megemlékezésen „Az egyik Bumeráng már nem jön vissza”

Gyászba borult a Retro Rádió reggeli műsorának stúdiója, a műsorvezetőket és az egész stábot sokkolta Boros Lajos halála. Már a Bochkor beköszöntőjében megemlékeztek Lovász Laciék a legendás rádiósról, aki szerintük a reggeli rádióműsorok atyja volt. De Bocsi szavaira hiába vártak a hallgatók, nem tudott jelen lenni, előre egyeztetett programja volt.

2021-ben a hallgatók nagy örömére egy adás erejéig újra együtt rádiózott Bochkor Gábor, Boros Lajos és Voga János Fotó: Végh István

„Piszok nehéz”

Piszok nehéz ez a reggel, piszok nehéz ebben a stúdióban most bent ülni. Mérhetetlen a szomorúság, az sms-ek is mind-mind erről szólnak

– kezdte a péntek reggeli beköszöntést Lovász László, majd beolvasott néhány üzenetet a hallgatóktól. Később megszólalt Voga János is, aki a felnőtt életének nagy részét Boros Lajossal töltötte. Vogci évekig volt a Danubius Rádió Cappuccino műsorának egyik vezetője, majd később a Sláger Rádió Bumeráng című műsorának állandó vendégeként hallhatták az emberek Boros Lajossal és Bochkor Gáborral. Aztán a Slágeren, majd Neo FM-en futó Lali király audienciája című műsorban is gyakran megfordult, aztán Boros Lajossal egy közös podcastot is indítottak BorosmegaVoga címmel.

„Talán Ildikón, a feleségemen kívül vele töltöttem el a legtöbb időt. 19 éves voltam, amikor először találkoztunk… Már az első beszélgetéskor egymásba szerettünk… Azt mondta, tehetséges vagyok, hittem neki és aztán 50 éven keresztül összefonódott az életünk, nagyon intenzíven. Már a legelejétől munkakapcsolatba is kerültünk. Ami megjelent róla, az nagyon kevés. Ő az utolsó nagy magyar polihisztor volt, rettenetesen sokoldalú volt! Tegnap nem tudtam elaludni, lefeküdtem, forgolódtam, szinte szó szerint visszajöttek párbeszédeink” – mondta elcsukló hangon Voga.

Boros és Bochkor fogalommá váltak a magyar rádióhallgatók számára Fotó: Végh István

Nehéz időket él át Bochkor Gábor

Több mint tíz éven át elválaszthatatlan volt egymástól Boros és Bochkor. A Bumeránggal egy pillanat alatt belopták magukat az ország szívébe, nem volt olyan autós, aki ne oda kapcsolt volna reggelente munkába menet. De ma reggel nem tudott ott lenni a rádióban kollégáival, programja volt. A rádiózás nagyágyúja nagyon nehéz időszakon megy keresztül, nemrég elvesztette imádott édesanyját, most pedig Boros Lajost, akinek neve összeforrt az övével.